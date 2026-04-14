Москва14 апр Вести.Посещение величественных храмов Русской православной церкви приносит облегчение, рассказал американский предприниматель Эррол Маск в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Отец миллиардера Илона Маска пояснил, что масштабы храмов, такие, как, например, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, вызывают воодушевление.

Для меня на самом деле огромная честь, что я вижу вживую настолько величественные храмы. Раньше такие сооружения я видел только в книгах и иногда по телевизору. Масштабы здесь действительно поражают. Посещение подобных мест, если честно, вселяет огромную надежду. Ведь современный мир полнится сатанинскими движениями, которые пытаются развалить этот мир. А у вас сохранились эти чудесные места, которые не дадут подобному случиться. Это и связывает людей с их прошлым. Я считаю, что любой человек с удовольствием бы приехал и увидел подобное воочию. В Ватикане примерно похожую картину наблюдают. В таких местах понимаешь: без веры весь этот усердный труд был бы просто невозможен. Нужно быть полным идиотом, чтобы не верить в Бога заявил он

По его словам, вера в высшие силы приводит человека к смирению.

Мы ничего не знаем о Вселенной, да и о самих себе-то толком тоже ничего не знаем. А инженерам очень и очень далеко до творения вроде человеческого тела, которое создал Господь. Поэтому мы строим храмы, чтобы напоминать самим себе об этом, чтобы была возможность отвлечься от работы, уйти от того, что сбивает внимание, и, наконец, примириться со своей истинной сущностью. И это здорово — увидеть цивилизацию на таком уровне, когда мир переживает очень турбулентное время. Я благодарен за то облегчение, что я испытываю, когда своими глазами вижу такие места сказал Маск-старший

Ранее Эррол Маск побывал на пасхальной службе в московском Храме Христа Спасителя.