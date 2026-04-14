Москва14 апр Вести.Предприниматель Эррол Маск рассказал, что на пасхальной службе в храме Христа Спасителя он был вместе со своим другом – Светланой Горевой. Он также поделился надеждой, что вновь приедет в Россию, в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

В субботу 11 апреля отца Илона Маска заметили на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. Он занял место недалеко от алтаря, для него специально принесли стул. Рядом с ним также была его подруга Светлана Горева. Она была организатором визита Маска-старшего в РФ. По ее словам, хотелось показать американцу настоящую Россию.

Нас познакомил общий друг еще осенью. Мы с моим супругом познакомились в Суздале с Эрролом. Это также было очень интересно и необычно. Эррол посещал храмы Суздаля. Когда я узнала о приезде Эррола в Москву, то я предложила показать ему Россию совершенно с другой стороны, другие регионы, наших людей, нашу веру. Чтобы он проникся частицей России пояснила Горева

Маск-старший добавил, что действительно намерен вновь побывать в РФ.

Конечно же, я ожидаю вернуться сюда опять сказал он

Ранее Эррол Маск заявил, что считает Россию супердержавой, а россиян умными и трудолюбивыми людьми.