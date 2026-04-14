Отец Маска объяснил причину нового визита в РФ Эррол Маск рассказал о проекте переселения фермеров из ЮАР в Россию

Москва14 апр Вести.Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол рассказал, что поводом для нового визита в Россию стала идея помощи фермерам. Об этом он заявил в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Этот конкретный визит в Россию начался с того, что мне после моего последнего визита прислали вопрос. Он касался того, насколько я буду заинтересован в помощи южноафриканским фермерам голландского происхождения переехать в некоторые места в России для фермерства пояснил Эррол Маск

Инженер и предприниматель объяснил, что подобную идею пытались воплотить в жизнь в США, приглашая фермеров из ЮАР.

Я подумал, да, это хорошая идея, поэтому я приехал [в Россию]. В Южной Африке раньше было большое население белых людей, приблизительно 20%, но сейчас население белых около 4%. Многие темнокожие едут в Южную Африку как нелегальные иммигранты, и они не могут себя содержать там. Поэтому они иногда атакуют местных фермеров в их домах, в сельской местности и даже убивают их отметил Маск-старший

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев по итогам встречи с делегацией предпринимателей из ЮАР рассказал, что в регион могут переехать 50 семей голландского происхождения из Южной Африки.