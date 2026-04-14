"В меня стреляли 52 раза": отец Маска рассказал о нападении бандитов Эррол Маск сообщил о нападении вооруженных бандитов: в меня стреляли

Москва14 апр Вести.Инженер и предприниматель Эррол Маск, отец американского бизнесмена Илона Маска, вспомнил, как едва не стал жертвой нападения. Своим рассказом он поделился в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Эррол Маск рассказал, что на его ферму много лет назад напала группа вооруженных бандитов, и ему пришлось вступить с ними в схватку.

Это было 20 лет назад, я находился на ферме, которую содержал, со своей 6-летней дочерью. На нас напала банда из восьми человек. В меня стреляли много раз, порядка 52 раз. И мне пришлось обороняться - я убил трех человек. Но в меня не попали, ни в меня, ни в дочь, у нас получилось убежать через окно сказал он

При этом, отмечает Маск-старший, многие из его приятелей пострадали от вооруженных банд в ЮАР.

Я потерял многих своих друзей, я потерял около 10-12 своих друзей, их застрелили. Ты привыкаешь к этому. Не столько привыкаешь, сколько это для тебя уже не является удивлением добавил он

Ранее Эррол Маск рассказал, что поводом его нового визита в РФ стал проект переселения фермеров из ЮАР в нашу страну.