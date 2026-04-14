Эррол Маск сказал, что судился с бывшей женой, так как она не заботилась о детях

Москва14 апр Вести.Отец миллиардера Илона Маска Эррол в интервью Андрею Малахову рассказал, почему хотел забрать детей у бывшей жены, сообщает ИС "Вести".

В браке Эррола и Мэй Маск родились трое детей – сыновья Илон и Кимбал и дочь Тоска. После развода дети остались жить с матерью. Однако Эррол Маск решил через суд забрать детей себе, так как узнал со слов школьных учителей и домработников, что за детьми никто не смотрит – они ходят грязными и голодными.

Мне со школы потом звонили и сказали, что Илон и Кимбал приезжали в школу голодными, они просили их покормить, у них была порвана одежда… Я, честно, никогда не собирался это говорить на публике, но мне надоело уже слушать эту чепуху, о которой она говорит. Я думаю, что она вообще ведет себя очень глупо. И мне пришлось пойти в суды и подать на нее в суд, чтобы обратно вернуть детей рассказал бизнесмен

Однако все решилось мирно. Мэй пообещала, что будет заботиться о детях, если Эррол прекратит судебные тяжбы.

Она мне пообещала, что если я это все оставлю в покое, то тогда она будет хорошо заботиться о детках. И она не будет больше так поступать. И я ей сказал: "Если ты мне это пообещаешь, что так и будет, тогда я буду покрывать все юридические расходы, я заплачу всем адвокатам, ты можешь оставить деток, но больше ты так не будешь поступать" рассказал Эррол Маск

Ранее отец миллиардера Илона Маска ответил на обвинения бывшей жены в домашнем насилии.