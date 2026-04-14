Разногласия отца Илона Маска с детьми были связаны с его поддержкой Трампа Эррол Маск: моих детей заставляли быть демократами, но сейчас все изменилось

Москва14 апр Вести.Разногласия Эррола Маска с детьми были связаны с тем, что он поддерживал нынешнего президента США Дональда Трампа еще до его избрания. Сыновья Илон, Кимбал и дочь Тоска не разделяли взглядов отца, однако сейчас все изменилось. Об этом рассказал инженер и бизнесмен Эррол Маск в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Отец миллиардера Илона Маска отметил, что сейчас в их семье нет никаких проблем, однако раньше между отцом и детьми были разногласия из-за политических взглядов.

Несколько лет назад у нас была проблема, когда я поддерживал [президента США Дональда] Трампа еще до его избрания, и у меня была такая уверенность, что Америка неправильно двигалась с [экс-президентом Бараком] Обамой и такими людьми, как он… И Илон, и Кимбал, и моя дочь Тоска, их заставляли быть демократами. Для того чтобы их приняли из кругов апартеида из Южной Африки в Америке, ты не можешь говорить как консерватор, как республиканец. Тебе нужно либерально себя вести, говорить такие вещи, которые нравятся демократам. И они много такого делали рассказал Маск

Он добавил, что детей смущали его заявления в поддержку Трампа. Однако когда к власти в Белом Доме пришел демократ Джо Байден, все изменилось.

С тех пор, когда Байден стал президентом, они изменились полностью. И оба моих сына не только поддерживают Трампа, но и также они с ним встречаются практически каждый день отметил Эррол Маск

Ранее отец миллиардера выразил уверенность, что республиканцы одержат победу на предстоящих осенью промежуточных выборах в Конгресс США.