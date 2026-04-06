Отец Маска заявил, что он на стороне России в украинском конфликте

Отец Маска выразил поддержку России в конфликте на Украине

Москва6 апр Вести.Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол заявил, что в контексте конфликта на Украине он поддерживает Россию.

Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

Я бы встал на сторону России в этом вопросе сказал собеседник издания

По мнению Маска-старшего, "с Украиной что-то не так".

Ранее Эррол Маск заявлял, что западные средства массовой информации стремятся ухудшить в своих публикациях положение России, поскольку страна является серьезным конкурентом на международной арене.