Москва6 апрВести.Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол заявил, что в контексте конфликта на Украине он поддерживает Россию.
Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.
Я бы встал на сторону России в этом вопросесказал собеседник издания
По мнению Маска-старшего, "с Украиной что-то не так".
Ранее Эррол Маск заявлял, что западные средства массовой информации стремятся ухудшить в своих публикациях положение России, поскольку страна является серьезным конкурентом на международной арене.