Эррол Маск раскрыл, почему его сын Илон заинтересовался космосом Эррол Маск рассказал, что его детская мечта о космосе была реализована сыном

Москва14 апр Вести.Отец миллиардера Илона Маска, бизнесмен и инженер Эррол Маск, в интервью Андрею Малахову рассказал, что его детская мечта о космосе реализовалась в его сыне, сообщает ИС "Вести".

Отвечая на вопрос о мотивации, бизнесмен вспомнил, как в детстве наблюдал за спутниками и записывал данные.

В 11 лет мы видели, как запускали спутники. И позже много уже спутников были запущены, и я присоединился к такой группе, которая просто лежала на земле, и тебе платили один доллар за одну ночь. И твоя работа была такова: тебе надо было смотреть на спутники и каким-то образом фиксировать, когда этот спутник пролетал. Это называлось "команда наблюдения за Луной". И таким образом мы мечтали о космосе, и все сходили с ума тогда. И это нас очень мотивировало, и меня смотивировало на всю жизнь поделился Эррол Маск

Он добавил, что интерес к космосу передался и его сыну Илону.

Вы можете увидеть сейчас исход всего этого, результат в Илоне конкретно, который сейчас владелец самой большой компании по запуску кораблей-спутников. Потому что когда он был маленький, я ему говорил то же самое о ракетах, о космосе, о притяжении, о космическом времени и так далее. Вот что меня мотивировало. И по-прежнему это меня мотивирует. Конечно, когда ты уже становишься постарше, ты думаешь больше о людях, о чем-то другом отметил бизнесмен

Эррол Маск также выразил уверенность в том, что в будущем люди смогут свободно перемещаться в космосе. Для этого им необходимо понять, как правильно использовать гравитацию, считает он.