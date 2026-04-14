Москва14 апр Вести.Использование чипов для того, чтобы улучшать жизнь человека, является хорошей идеей. Об этом заявил инженер и предприниматель Эррол Маск в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Таким образом он охарактеризовал идею его сына Илона Маска о вживлении чипов в мозг.

Это очень хорошая идея. То, что мы вживляем что-то в части мозга, дает определенные импульсы для движения, зрения, слуха и так далее. Мы верим, что это будет исцелять многих людей. И я думаю, что мы довольно-таки будем успешны в этом полагает Маск-старший

Ранее миллиардер Илон Маск заявлял, что вживление в мозг чипов, позволяющих устранить неполадки в его работе, может помочь добиться лучшего будущего для человечества.