Москва14 апрВести.Искусственный интеллект (ИИ) освободит людей от некоторых задач и позволит им сконцентрироваться на более важных аспектах, с которыми ИИ не справится. Такое мнение выразил инженер и бизнесмен Эррол Маск в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".
Отец миллиардера Илона Маска сравнил появление ИИ с процессом индустриализации, когда люди смогли отойти от ручного труда и заняться более сложными вещами.
Искусственный интеллект – это неправильное название этой концепции. Это не просто интеллект. То, что у нас есть сейчас – это новая форма библиотеки, знаний. ИИ не может отвечать на все вопросы, которые важны… Искусственный интеллект не заберет чьи-то рабочие места… Это высвобождает людей для того, чтобы они сконцентрировались на более важных моментахсчитает бизнесмен
Эррол Маск также назвал хорошей идеей использование чипов для улучшения жизни человека.