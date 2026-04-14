Эррол Маск: ИИ не заберет рабочие места, а даст сосредоточиться на важном

Москва14 апр Вести.Искусственный интеллект (ИИ) освободит людей от некоторых задач и позволит им сконцентрироваться на более важных аспектах, с которыми ИИ не справится. Такое мнение выразил инженер и бизнесмен Эррол Маск в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Отец миллиардера Илона Маска сравнил появление ИИ с процессом индустриализации, когда люди смогли отойти от ручного труда и заняться более сложными вещами.

Искусственный интеллект – это неправильное название этой концепции. Это не просто интеллект. То, что у нас есть сейчас – это новая форма библиотеки, знаний. ИИ не может отвечать на все вопросы, которые важны… Искусственный интеллект не заберет чьи-то рабочие места… Это высвобождает людей для того, чтобы они сконцентрировались на более важных моментах считает бизнесмен

Эррол Маск также назвал хорошей идеей использование чипов для улучшения жизни человека.