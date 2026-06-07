Эррол Маск: в Европе живут хуже, чем в России, а европейцы завидуют россиянам Эррол Маск: россиянам не стоит обращать внимание на санкции

Москва7 июн Вести.Россияне должны быть благодарными за то, что они живут в России, и не должны обращать внимание на санкции, заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Обстановка в Европе гораздо хуже, чем в России, причем европейские страны "завидуют России" и "хотели бы стать похожими" на нее, отметил Эррол Маск.

Вы должны быть очень благодарными за то, что вы [живете] здесь, в России. И вам не следует обращать внимание на санкции и эмбарго, которые установлены в отношении России приводит РИА Новости слова Эррола Маска

По его мнению, россияне умны и трудолюбивы, а Россия является супердержавой. В отличие от граждан США и ЕС россияне не испорчены, поскольку в странах Запада подлость - в порядке вещей.

Эррол Маск считает, что Россия является высокотехнологичной страной и прекрасным местом для инвестиций. По его словам, Россия настолько высокотехнологична, что привлекательных областей, куда можно вложить средства, очень много.