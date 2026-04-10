Москва10 апр Вести.Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол уверен, что у Запада есть причины завидовать России, и именно это является стимулом для введения санкций. Об этом он заявил ИС "Вести" во время своего визита в Нижний Новгород.

Эррол Маск назвал Россию восхитительной страной с восхитительными людьми. По его словам, у россиян есть очень много планов и возможностей.

Эррол Маск в Нижнем Новгороде Фото: Константин Крестников, ГТРК «Нижний Новгород»

Я считаю, что все санкции – это абсолютная чепуха. Эти санкции не имеют для меня смысла, и я не вижу в них смысла абсолютно сказал Эррол Маск

Американский миллиардер вспомнил свой прошлый приезд в Россию и свои впечатления от Москвы, которую он считает самым лучшим городом на Земле.