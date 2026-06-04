Воробьев заявил, что не видел ни одного человека, пострадавшего от ИИ

ИИ не лишает людей возможности работать, заявил Воробьев Воробьев заявил, что не видел ни одного человека, пострадавшего от ИИ

Москва4 июн Вести.Развитие искусственного интеллекта не лишает людей возможности работать, если они готовы развиваться как специалисты, заявил ИС "Вести" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что ИИ стал обыденностью как для частных, так и государственных компаний. Искусственный интеллект забирает на себя "самую неблагодарную" и рутинную работу, подчеркнул Воробьев.

Я ни одного человека со слезами на глазах не видел, кто бы пострадал от искусственного интеллекта. Скорее наоборот: человек проходит какие-то курсы, обучается и становится пользователем, умеет использовать сильные особенности искусственного интеллекта. Поэтому все зависит от самого человека: если он хочет развиваться, если он хочет быть в игре, хочет быть востребованным, то так и будет сказал Воробьев

Ранее гендиректор "Мегафона" Хачатур Помбухчан заявил, что искусственный интеллект будет одним из главных трендов в ближайшие пять лет.