Москва3 июн Вести.Трендами ближайших пяти лет будут являться искусственный интеллект (ИИ), импортозамещение и 5G. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Мегафона Хачатур Помбухчан на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-2026).

Помбухчан в первую очередь отметил переход к активному использованию искусственного интеллекта.

Здесь немножко с хайпом уже можно заканчивать и переходить в практическое поле. То, что мы сейчас видим и прямо в моменте начинаем уже делать, это искусственный интеллект, помогающий нашим сотрудникам, это искусственный интеллект в продуктах для наших абонентов и, в том числе, для корпоративных клиентов … Второе важное направление – это импортозамещение. Здесь технологическая безопасность страны, технологический суверенитет, возможность продолжать непрерывно качественно вести бизнес в текущих … условиях … А третье – это 5G … Это будут более высокие скорости. Это и сейчас. Все потребности абонентов закрывает на текущей LТЕ-технологии сказал Помбухчан

Ранее сообщалось, что разрабатываемая Сбером нейросеть GigaChat выступит в роли интеллектуального помощника на мероприятиях Фонда Росконгресс в рамках ПМЭФ-2026.