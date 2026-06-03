Москва3 июн Вести.Онлайн-платформа "Циан" внедряет ИИ-решения в поиск и персонализацию, чтобы актуализировать предложения под конкретного клиента. Об этом рассказал генеральный директор компании Дмитрий Григорьев в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

Мы делаем большое количество интересных вещей. Например, запустили первого в России ИИ-помощника, который помогает вам на понятном языке подобрать недвижимость. Наша задача – не отнять ваше время, чтобы вы миллионы объектов просматривали сами, наша большая мечта – сделать так, чтобы вы зашли, мы вам показали три-четыре-пять самых актуальных для вас предложений. Поэтому для этого мы развиваем и такие интерфейсы поиска как помощник, и внедряем ИИ в поиск и персонализацию рассказал Григорьев

Ранее в холдинге Т1 рассказали, что необходимо сделать, чтобы оставаться успешной IT-компанией на рынке в России. Участников отрасли призвали относиться к своим возможностям и продуктам трезво, с "хорошим, циничным" взглядом на рынок.