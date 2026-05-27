Москва27 мая Вести.Данные пользователей платформ искусственного интеллекта (ИИ) продаются сервисам рекламы и разведывательным агентствам, предупредил в беседе с ИС "Вести" основатель и владелец российской компании "Интернет-Розыск" Игорь Бедеров.

Он обратил внимание на последнюю презентацию Google об изменениях в системе Android, которые массово начали включать в себя ИИ-функции. По этим сведениям можно заключить, что сегодня задача ИИ — повысить собираемость пользовательских данных.

Они [пользователи] не понимают, что ИИ — это абсолютно проприетарный западный продукт отдельных компаний, которые зарабатывают на продаже и перепродаже пользовательских данных как минимум в сервисы, агрегирующие рекламу, и в последующем продающих эту оценку пользователей как максимум в разведывательные агентства, которых очень много, которые также эту оценку пользователей используют, но уже для совершенно других целей пояснил Бедеров

Единственная возможность избежать утечки данных — создать собственные альтернативные ресурсы нейросети либо локализовать существующие на территории РФ или даже на территории отдельного предприятия, предложил эксперт.

Без понимания и без ограничений мы ни к чему не придем. Мы продолжим пользоваться тем, что удобно, тем, что предлагают нам наши западные партнеры. А они предлагают нам всего лишь ошейник, красивую обертку заключил он

По информации первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, сегодня РФ и Китай обсуждают создание международной организации по ИИ.