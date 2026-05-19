Мантуров рассказал о диалоге РФ и КНР по теме искусственного интеллекта

Москва19 мая Вести.Россия ведет диалог с КНР по теме искусственного интеллекта. Об этом ИС "Вести" рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он добавил, что уже создана рабочая группа между Минцифры РФ и коллегами из Китая.

Мы действительно ведем диалог по теме искусственного интеллекта. Я как раз сегодня в диалоге сослался на работу вчерашнего форума ЦИПР, который посвящен цифровизации. С учетом того, что уже есть рабочая группа в этом направлении межведомственная между Минцифры и коллегами из Китая, сейчас формируется повестка, связанная с созданием международной организации по искусственному интеллекту, где Россия принимает активное участие в создании вместе с Китаем рассказал Мантуров

По словам Мантурова, в рамках российско-китайского партнерства в сфере искусственного интеллекта на текущем этапе основной акцент делается на вопросах регуляторики, а не на конкретных финансовых вложениях.

Отвечая на вопрос о потенциальных инвестициях со стороны Китая, он подчеркнул, что стороны пока не вели расчеты по объемам финансирования.

Вместе с тем Мантуров выразил уверенность, что совместные инвестиционные проекты не заставят себя долго ждать. Он отметил, что у России есть собственные сильные игроки на этом рынке, в частности, "Сбер" и "Яндекс", готовые к сотрудничеству.

Ранее Мантуров заявил, что цель достичь товарооборота в $300 млрд между РФ и КНР к 2030 году является выполнимой.