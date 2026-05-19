Москва19 мая Вести.При выходе на российский рынок китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это одно из условий России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ИС "Вести".

Он добавил, что автопроизводители из КНР могут занять нишу, которая не пересекается с продуктами АвтоВАЗа.

Наше условие было, чтобы [китайские автомобили] здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом. Но тем не менее, значит, коллеги готовы предлагать модели, например, электрического автомобиля или гибридного, который будет в классе, где не пересекается напрямую с АвтоВАЗом, но востребован. И думаю, что будут заинтересованы наши российские потребители в приобретении. Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями рассказал Манутров

Он также отметил интенсивность, с которой идет локализация производства китайских автомобилей в РФ.