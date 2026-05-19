Мантуров встретился с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном Мантуров обсудил с вице-премьером КНР вопросы инвестиционного сотрудничества

Москва19 мая Вести.Вице-премьер РФ Денис Мантуров провел встречу со своим китайским коллегой вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что стороны наладили взаимодействие в таких сферах, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленная и транспортно-логистическая сферы.

В преддверии официального визита президента России Владимира Путина в Китай стороны обсудили ключевые вопросы, находящиеся в фокусе внимания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству говорится в публикации

Стороны подтвердили необходимость создания условий для укрепления связей российского и китайского предпринимательства.

Инвестиционная активность благоприятно сказывается и на развитии двусторонней торговли. В этом году нам удалось вернуться к положительной динамике товарооборота сказал Мантуров

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин продолжают взаимодействовать в политике, экономике, а также оборонной и гуманитарной областях.