Белоусов подчеркнул особую актуальность военного сотрудничества КНР и РФ Белоусов: военное сотрудничество РФ и КНР приобретает особую актуальность

Москва24 апр Вести.Военное сотрудничество между Россией и Китаем приобретает особую актуальность в рамках региональной и глобальной безопасности. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Важность взаимоотношений двух стран он подчеркнул в ходе встречи с главой военного ведомства Китайкой Народной Республики Дун Цзюнем в Москве.

Военное двустороннее сотрудничество в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность. Это один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности приводит пресс-служба МО РФ слова Белоусова

Глава китайского военного ведомства назвал 2026 год важным временем для развития взаимоотношений двух стран. Он раскрыл, что в течение этого периода запланировано множество встреч на самом высоком уровне.

Также сообщалось, что официальный визит министра обороны КНР включал в себя участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.