РФ и КНДР подпишут план военного взаимодействия до 2031 года Белоусов: РФ и КНДР подпишут план военного взаимодействия на 2027-2031 гг.

Москва26 апр Вести.Минобороны РФ договорилось с военным ведомством КНДР перевести сотрудничество на долгосрочную основу, стороны намерены подписать в этом году план военного взаимодействия на 2027-2031 гг. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

В воскресенье он в Пхеньяне провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, информировали в МО РФ. Российский министр отметил, что для него большая честь встретиться с Ким Чен Ыном, Белоусов также поблагодарил его за оказанный делегаций РФ радушный прием в Пхеньяне.

Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов сказал Белоусов

Текущий год, по его оценке, обещает быть насыщенным в плане двусторонних контактов по целому ряду направлений. Глава МО РФ оценил как беспрецедентный уровень межгосударственных отношений России и КНДР.

Российский министр добавил, что Минобороны РФ высоко ценит решения Ким Чен Ына пригласить российскую военную делегацию на открытие музейно-мемориального комплекса боевых подвигов корейских военнослужащих в зарубежной военной операции.