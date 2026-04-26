Москва26 апр Вести.Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в КДНР вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской народной армии, сообщило Минобороны России.

Военные КНДР были удостоены наград за отвагу и героизм при выполнении задач по освобождению Курской области.

В ходе церемонии вручения орденов Белоусов подчеркнул, что за каждым из них стоят тяжелейший ратный труд, бессонные ночи, колоссальное напряжение духовных и физических сил, готовность жертвовать собой ради выполнения задач и спасения боевых товарищей.

Вы действовали в сложнейших условиях, демонстрируя не только блестящую выучку, но и стальной характер. Ваши храбрость и решительность во многом способствовали достижению нашего общего успеха. Выражаю огромную благодарность от всего российского народа и от себя лично за оказанную помощь сказал Белоусов военным Северной Кореи

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил лидеру КНДР Ким Чен Ыну благодарность за помощь в освобождении Курской области от украинских нацистов.