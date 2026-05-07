Москва7 мая Вести.Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил награды военнослужащим-участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В преддверии Дня Победы российские бойцы получили орден Мужества, медали "За храбрость", "За спасение погибавших" и "За воинскую доблесть".

От имени министра обороны, начальника Генерального штаба, коллегии Министерства обороны спасибо Вам, ребята, за службу, за ту работу, которую вы делаете сказал Евкуров

Он также выразил признательность военным медикам за их профессиональный труд и успешное выполнение поставленных задач, а также поздравил всех присутствующих с наступающим праздником.

В конце мероприятия Евкуров поговорил с военнослужащими и членами их семей, ответив на волнующие их вопросы.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России бойцу Сергею Ярашеву, который 68 дней в одиночку удерживал позиции у села Гришино в ДНР.