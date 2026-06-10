Москва10 июн Вести.В Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялась торжественная церемония вручения высших государственных наград. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов лично вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, которые проявили исключительное мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Обращаясь к награжденным, министр обороны поздравил их с получением столь высоких наград, поблагодарил за образцовое исполнение воинского долга и пожелал новых успехов в службе.

Ранее в среду в Калмыкии простились с погибшим на СВО Героем РФ Нараном Очир-Горяевым.