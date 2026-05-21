Путин вручил госнаграды в Кремле, в числе награжденных — участники СВО Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля

Москва21 мая Вести.Президент России Владимир Путин принял участие в традиционной церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, среди награжденных — участники специальной военной операции, часть наград вручена посмертно.

Звание Героя России присвоено подполковнику Ивану Берестовскому, а также посмертно — лейтенанту Василию Марзоеву и капитану Александру Рязанову. Президент передал звезды Героев родным погибших. Георгиевские кресты I степени вручены сержантам Николаю Куменову и Евгению Рочеву.

Космонавт-испытатель Александр Горбунов также удостоен звания Героя РФ и почетного звания "Летчик-космонавт Российской Федерации". Он участвовал в экспедиции на МКС в составе экипажа космического корабля Crew Dragon.

Орденом Александра Невского награжден народный художник России Николай Сафронов, а орденом Дружбы — президент футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного вручен руководителю Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивану Дедову. Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников получил орден IV степени.

Орденом "За доблестный труд" награжден гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст. Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоены народный артист, певец и композитор Юрий Антонов и народная артистка Надежда Бабкина.

Поэт и драматург Юрий Энтин удостоен ордена "За заслуги в культуре и искусстве", а поэтессе Ларисе Рубальской присвоено почетное звание "Народный артист Российской Федерации".