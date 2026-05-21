Москва21 мая Вести.Бойцы ВС РФ Николай Куменов и Евгений Рочев, принимавшие участие в специальной военной операции, впервые в истории современной России стали полными кавалерами Георгиевского креста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в четверг, 21 мая, вручает госнаграды героям СВО и ряду выдающихся россиян​​​.

Знак отличия, Георгиевский крест первой степени, вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые, впервые в современной России они стали полными кавалерами этой награды сказал Путин

Торжественная церемония вручения госнаград проходит в Екатерининском зале Кремля.