Москва21 маяВести.Бойцы ВС РФ Николай Куменов и Евгений Рочев, принимавшие участие в специальной военной операции, впервые в истории современной России стали полными кавалерами Георгиевского креста. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг, 21 мая, вручает госнаграды героям СВО и ряду выдающихся россиян.
Знак отличия, Георгиевский крест первой степени, вручается нашим воинам, нашим храбрым воинам Николаю Евгеньевичу Куменову и Евгению Васильевичу Рочеву. Впервые, впервые в современной России они стали полными кавалерами этой наградысказал Путин
Торжественная церемония вручения госнаград проходит в Екатерининском зале Кремля.