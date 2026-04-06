Москва6 апрВести.Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" двум военным подразделениям Вооруженных сил России. Указы размещены на официальном портале опубликования правовых актов.
Присвоить 35 общевойсковой Краснознаменной армии почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 35 гвардейская общевойсковая Краснознаменная армияговорится в документе
Гвардейским также стал 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.
Оба указа вступают в силу с 6 апреля.
30 марта российский лидер также присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику, участнику Великой Отечественной войны майору Николаю Терехину.