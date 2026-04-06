Путин подписал указы о присвоении гвардейского статуса двум подразделениям ВС РФ

Москва6 апр Вести.Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" двум военным подразделениям Вооруженных сил России. Указы размещены на официальном портале опубликования правовых актов.

Почетный статус присвоен 35-й общевойсковой Краснознаменной армии.

Гвардейским также стал 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.

Оба указа вступают в силу с 6 апреля.

30 марта российский лидер также присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику, участнику Великой Отечественной войны майору Николаю Терехину.