Москва1 июн Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом наделил 67-ю зенитную ракетную ордена Жукова бригаду почетным наименованием "Мелитопольская".

Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Согласно приказу, теперь воинское соединение будет официально именоваться как 67-я зенитная ракетная Мелитопольская ордена Жукова бригада.

Как следует из распоряжения главы государства, высокое почетное звание было присвоено подразделению за проявленные личным составом массовый героизм, исключительную отвагу, стойкость и мужество в ходе выполнения боевых задач по защите интересов Отечества.

Ранее Путин заявил, что российская армия должна сосредоточиться на окончательном разгроме ВСУ.