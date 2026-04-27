Указом президента 14-я армия ВВС и ПВО получила гвардейский статус Владимир Путин присвоил 14-й армии ВВС и ПВО почетное наименование "гвардейская"

Москва27 апр Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования "гвардейская" 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня подписания.

Согласно тексту указа, высокий статус присвоен объединению за массовый героизм, отвагу и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий по защите государственных интересов. Теперь соединение официально именуется 14-й гвардейской армией ВВС и ПВО.

Это решение подчеркивает вклад авиации и подразделений противовоздушной обороны данного объединения в выполнение задач в условиях современных вооруженных конфликтов.