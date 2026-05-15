Москва15 маяВести.Тем, кто отражал вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничные регионы РФ, предоставят единые базовые меры поддержки наряду с участниками спецоперации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ размещен на интернет-портале официального опубликования правовых актов.
Единые базовые меры поддержки предоставляются в субъектах РФ... лицам, выполняющим (выполнявшим) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВОговорится в указе
Под мерами поддержки подразумеваются предоставление льгот на посещение учреждений культуры и спорта, помощь при трудоустройстве или получении дополнительного профессионального образования, приоритетное оказание медицинской, бесплатной психологической и психолого-психотерапевтической помощи и другие.