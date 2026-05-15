Путин подписал указ о поддержке тех, кто отражал вторжение ВСУ в приграничье

Путин подписал указ о предоставлении поддержки отражавшим вторжение ВСУ Путин подписал указ о поддержке тех, кто отражал вторжение ВСУ в приграничье

Москва15 мая Вести.Тем, кто отражал вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничные регионы РФ, предоставят единые базовые меры поддержки наряду с участниками спецоперации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ размещен на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

Единые базовые меры поддержки предоставляются в субъектах РФ... лицам, выполняющим (выполнявшим) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО говорится в указе

Под мерами поддержки подразумеваются предоставление льгот на посещение учреждений культуры и спорта, помощь при трудоустройстве или получении дополнительного профессионального образования, приоритетное оказание медицинской, бесплатной психологической и психолого-психотерапевтической помощи и другие.