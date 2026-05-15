Москва15 мая Вести.Президент России Владимир Путин поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников специальной военной операции.

Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Обеспечить предоставление единых базовых мер поддержки лицам, названным в пункте 1 настоящего Указа, на срок не менее чем до конца года, следующего за годом завершения специальной военной операции, а лицам, названным в подпунктах "а" - "в" пункта 1 настоящего Указа, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в связи с участием (выполнением задач) в специальной военной операции... членам их семей и членам семей лиц, названных в подпунктах "а" - "в" пункта 1 настоящего Указа ,погибших (умерших) в связи с участием в специальной военной операции, выполнением указанных задач, - бессрочно