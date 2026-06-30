Москва30 июн Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил 39-му полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский". Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Решение принято в связи с тем, что личный состав подразделения проявил героизм, отвагу, стойкость и мужество в ходе боевых действий.

Присвоить 39 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 39 гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты говорится в указе

Кроме того, глава государства присвоил почетное наименование "гвардейский" 16-му инженерно-саперному полку. Указы вступают в силу со дня их подписания.