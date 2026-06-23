Москва23 июнВести.Российский лидер Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.
Знак ордена был прикреплен к знамени полка под звуки торжественного марша. Награда присвоена к 90-летию подразделения.
Военнослужащие отреагировали на награждение троекратным "ура".
Президентский полк России входит в состав Федеральной службы охраны РФ. Подразделение обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей.