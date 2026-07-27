Москва27 июл Вести.Президент России Владимир Путин вручил председателю Госдумы Вячеславу Володину орден "За доблестный труд" на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва.

Помимо этого, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени были награждены первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и председатель думского комитета по контролю Олег Морозов.

Орден "За доблестный труд" был учрежден в феврале 2024 года. Этой наградой поощряются заслуги в трудовой и служебной сферах, значительный вклад в укрепление государственности, технологическое развитие России и успешное решение общественно значимых задач.