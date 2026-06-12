Путин в День России вручил звезду Героя Труда оружейнику Сердюкову Путин: разработки оружейника Сердюкова повысили эффективность армии РФ

Москва12 июн Вести.В День России в Большом Кремлевском дворце прошла традиционная торжественная церемония вручения золотых медалей "Герой Труда РФ" и государственных премий в области науки, технологий, литературы, искусства, а также за гуманитарную и правозащитную деятельность. Глава государства лично наградил выдающихся соотечественников.

Среди удостоенных высшего звания — начальник сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Петр Сердюков. Обращаясь к собравшимся, президент Владимир Путин особо отметил заслуги прославленного оружейника.

Легендарный конструктор-оружейник Петр Иванович Сердюков. За свою долгую профессиональную жизнь он создал целый ряд уникальных образцов стрелкового оружия и специальных технических средств, которые позволили повысить эффективность армии и спецподразделений заявил Путин

Ранее глава государства начал вручение государственных премий и наград "Герой Труда" за 2025 год.