Герой Труда Караваев поделился впечатлениями от церемонии награждения в Кремле Герой Труда токарь Караваев рассказал о встрече с Путиным в Кремле

Москва13 июн Вести.Удостоенный звания Героя Труда токарь Андрей Караваев заявил, что был приятно впечатлен церемонией награждения в Кремле. О своих впечатлениях работник Чепецкого механического завода (ЧМЗ) из города Глазова рассказал в документальном фильме Аркадия Мамонтова "Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд", сообщает ИС "Вести".

До этого мужчина несколько раз был награжден за усердный труд. На ЧМЗ Караваев работает уже порядка 40 лет.

Первой моей наградой была медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Потом была юбилейная медаль завода, потом был Орден Дружбы. После Ордена Дружбы уже последовала основная награда Героя Труда рассказал Караваев

Он продемонстрировал журналистам грамоту, удостоверение и две звезды Героя Труда. По его словам, одна из звезд настоящая с номером, а вторая – дубликат для посещения мероприятий.

Кто бы подумал, что человек в провинции живет, в далеком городе Глазове, будет награжден званием Героя Труда. Я знал, что подали заявление, но не думал, что так будет. Когда я был в Кремле, там была очень торжественная обстановка в Екатерининском зале, много было награждаемых известных людей – артисты, журналисты, медики, рабочие отметил мужчина

Караваев поделился, что у него были свои ожидания от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Думал, что поскольку они оба борцы, то и рукопожатие будет по-спортивному крепким.

Он же борец, и я борец. Думал – вот как сейчас мы пожмем друг другу руки, что это затрещат кости. Но нет, очень все было культурно, мягко, вежливо. А после церемонии, когда вручили награды, всем раздали по бокалу шампанского, и с нами президент чокнулся. И самое интересное, как мне показалось в тот момент, получилось так, что я с ним два раза бокалами стукнулся. И он это заметил. Я даже удивился. А он даже сказал: "с вами давайте еще раз". Приятно добавил Герой Труда

Накануне токарь воронежского предприятия Анатолий Свиридов признался в комментарии ИС "Вести", что вручение президентом медали "Герой Труда Российской Федерации" ощущалось для него сном.