Путин выпил за победу России с лауреатами государственных премий

Троекратное "Ура!": Путин выпил за победу с лауреатами государственных премий Путин выпил за победу России с лауреатами государственных премий

Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин выпил за победу России с награжденными почетными государственными наградами. Кадры показал в своем канале в мессенджере MAX Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Российский лидер также объявил троекратное "ура".

"Если за победу [пьем], тогда троекратное "ура" сказал Владимир Путин

Президент в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.