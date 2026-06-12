Москва12 июнВести.Президент России Владимир Путин выпил за победу России с награжденными почетными государственными наградами. Кадры показал в своем канале в мессенджере MAX Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Российский лидер также объявил троекратное "ура".
"Если за победу [пьем], тогда троекратное "ура"сказал Владимир Путин
Президент в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.