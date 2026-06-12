Путин рассказал о наличии у него четвертого разряда плотника Путин напомнил, что обладает четвертым разрядом плотника

Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения в Кремле напомнил о наличии у него четвертого разряда плотника.

В пятницу Путин провел церемонию чествования лауреатов госпремий и Героев Труда ко Дню России. Затем он продолжил общение с участниками церемонии за бокалом шампанского.

В ходе беседы один из награжденных сообщил российскому лидеру, что является фрезеровщиком.

А у меня четвертый разряд плотника ответил Путин

В ответ его собеседник добавил, что у него третий разряд.

В ходе церемонии награждения в пятницу Путин пожелал, чтобы у каждого россиянина была мечта, которую можно было бы осуществить. Также он назвал главные ценности народа России - его сплоченность и патриотизм.