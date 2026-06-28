Москва28 июн Вести.Ветераны и участники специальной военной операции (СВО) являются подлинной элитой России, для них должны быть созданы все условия в гражданской жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде партии "Единая Россия" в Москве.

Безусловно, нужно и дальше создавать все условия, чтобы такие люди – а они и есть, как я уже многократно говорил, подлинная элита России – продолжили служение стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении. Как мы и договаривались на прошлом съезде, здесь уже развернута активная работа сказал Путин

Также президент отметил, что многие члены партии ушли на СВО добровольцами, в том числе те, кто занимали высокие посты во власти.

Многие представители партии, в том числе занимавшие и занимающие высокие посты в органах власти, в бизнес-структурах, ушли добровольцами на фронт, а герои-фронтовики пополняют ваши ряды, побеждают в предварительном голосовании и выдвигаются на выборах всех уровней. Сейчас они тоже здесь, я вижу, присутствуют, давайте их еще раз поприветствуем добавил Путин

Также в рамках своего выступления глава государства выразил благодарность всем, кто сейчас служит Родине.