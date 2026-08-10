Москва10 авг Вести.Бойцы специальной военной операции - настоящие герои, которые продолжают продвигаться на фронте вперед каждый день, несмотря на трудности, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития.

Глава государства подчеркнул, что для бойцов, возвращающихся из зоны боевых действий, нужно создать условия, которые позволят им пройти психологическую реабилитацию и получить новую профессию.

Ребята, я много раз говорил об этом и считаю искренне: они действительно герои… Одно дело говорить об этом, а другое дело - находиться на линии боевого соприкосновения. Пули свистят, дроны падают и летают как мухи, просто головы не поднять… Они все равно не просто воюют, вперед идут каждый день сказал Путин

Ранее Владимир Путин во время поездки в Бурятию встретился с Героем России Дашибалом Мункожаргаловым. Он поблагодарил военнослужащего за возможность почувствовать, что такое Россия.