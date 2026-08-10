Путин поблагодарил Героя РФ за возможность почувствовать, что такое Россия

Путин встретился в Бурятии с Героем России Мункожаргаловым Путин поблагодарил Героя РФ за возможность почувствовать, что такое Россия

Москва10 авг Вести.Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию встретился с Героем России Дашибалом Мункожаргаловым.

Военнослужащий обратился к главе государства с предложением дать возможность муниципалитетам обустраивать военные городки, которые в настоящее время находятся в ведении Минобороны. Путин оценил идею и пообещал обсудить этот вопрос с военным ведомством.

Также Путин поблагодарил Мункожаргалова за возможность почувствовать, что такое Россия.

Большое спасибо вам за то, что вы дали нам почувствовать, что такое Россия поблагодарил Путин Мункожаргалова

Ранее сообщалось, что президент прибыл в Улан-Удэ для проведения заседания президиума Государственного совета по вопросам развития общественного транспорта.