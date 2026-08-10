Москва10 авг Вести.Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Диалог прошел в Улан-Удэ во время рабочей поездки главы государства. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер находится в столице Бурятии, он посетил Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова. О том, сколько продлилась встреча, не сообщается.

Предыдущий официальный диалог президента с главой республики состоялся в 2025 году. Тогда встреча Путина и Цыденова прошла в Кремле и была посвящена социально-экономическому развитию региона, а также помощи участникам специальной военной операции и их семьям.