Путин в Кремле проводит встречу с лидером Танзании Самией Сулуху Хасан

Путин встретился с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан Путин в Кремле проводит встречу с лидером Танзании Самией Сулуху Хасан

Москва3 июн Вести.В Большом Кремлевском дворце состоялась церемония официальной встречи президента России Владимира Путина с его коллегой из Танзании Самией Сулуху Хасан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидер африканской республики находится с государственным визитом в РФ с 3 по 5 июня. Встреча глав государств посвящена 65-летию установления дипломатических отношений между РФ и Танзанией.

Ранее директор департамента устойчивого развития Росатома Полина Лион рассказала, что госкорпорация поставила Танзании оборудование для одной из больниц, а также помогла отремонтировать школу.