Президент Танзании посетит Россию 3-5 июня с государственным визитом

Москва2 июн Вести.Президент Танзании Самия Сулуху Хасан прибудет с государственным визитом в Россию, он будет длиться с 3 по 5 июня, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что визит Хасан обсуждался с конца прошлого года и будет посвящен в том числе 65-летию установления дипломатических отношений между РФ и Танзанией.

Ранее директор департамента устойчивого развития Росатома Полина Лион рассказала, что госкорпорация поставила Танзании оборудование для одной из больниц, а также помогла отремонтировать школу.