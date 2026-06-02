Москва2 июнВести.Президент Танзании Самия Сулуху Хасан прибудет с государственным визитом в Россию, он будет длиться с 3 по 5 июня, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он уточнил, что визит Хасан обсуждался с конца прошлого года и будет посвящен в том числе 65-летию установления дипломатических отношений между РФ и Танзанией.
Ранее директор департамента устойчивого развития Росатома Полина Лион рассказала, что госкорпорация поставила Танзании оборудование для одной из больниц, а также помогла отремонтировать школу.