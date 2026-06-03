Никитин допустил, что самолеты в Танзанию будут делать остановку на Занзибаре

В Минтрансе рассказали подробности о новом полетном маршруте в Танзанию Никитин допустил, что самолеты в Танзанию будут делать остановку на Занзибаре

Москва3 июн Вести.В начале июля Россия и Танзания планируют открыть прямое авиасообщение, при этом полетный маршрут, возможно, будет включать остановку на острове Занзибар. Об этом министр транспорта Андрей Никитин сообщил в комментарии для ИС "Вести".

По его словам, выполнять новые пассажирские перелеты между двумя странами будет национальная авиакомпания Танзании Air Tanzania – все необходимые документы согласованы и поддержаны Росавиацией.

На Занзибаре, возможно, будет остановка. Но учитывая турпоток, который идет и в Танзанию, и в Занзибар, это решение наиболее экономически оправдано подчеркнул Никитин

В начале апреля сообщалось, что Россия и Танзания достигли политического соглашения об организации прямого авиасообщения между странами. Позднее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия и Танзания намерены подписать на форуме "Путешествуй!", который пройдет с 10 по 14 июня в Москве, меморандум о сотрудничестве в области туризма.