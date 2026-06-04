Москва4 июн Вести.Министерство транспорта РФ готово выдать сертификат самолету Ил-114-300. Об этом ИС "Вести" заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

По его словам, сейчас самолет находится на финальной стадии готовности.

Мы готовы отдать ему сертификат. Мы видим, что он хороший, видим, что он прошел все необходимые испытания. Очень важное решение, которое тоже на выходе сегодня, это двигатель ПД-8, который позволит строить "Суперджеты" уже с отечественными двигателями. По МС-21 испытания продолжаются, и по "Суперджету", они сейчас двигатель сделали, теперь надо в комплексе все это испытать. Мы с коллегами работаем очень плотно, максимально их поддерживаем здесь, но для нас вопросы безопасности в приоритете, поэтому выдача сертификата – это финальная точка, которая означает, что самолет безопасен