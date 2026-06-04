Никитин заявил о планах доработать Ил-114-300, чтобы он садился на грунт

Отечественный региональный самолет Ил-114-300 планируют в дальнейшем доработать Никитин заявил о планах доработать Ил-114-300, чтобы он садился на грунт

Москва4 июн Вести.Новый региональный самолет Ил-114-300 в дальнейшем планируют доработать, чтобы у него появилась возможность приземляться на грунтовые полосы. Об этом министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, Ил-114-300 является региональным самолетом мирового класса с хорошими полетными характеристиками.

Рассчитываем, что он будет очень востребован на севере, на Дальнем Востоке – там, где есть вот эти межрегиональные, внутрирегиональные перевозки. Там еще его дальше можно будет улучшать. И в планах коллег, чтобы он садился на грунт, то есть дорабатывать его следующим этапом. Но он уже сейчас вполне готов к работе сообщил Никитин

Ранее сообщалось, что Ил-114-300 отличается от иностранных аналогов самым низким удельным расходом топлива. Массовое производство отечественных самолетов позволит заменить устаревшие Ан-24. Кроме того, новый Ил составит конкуренцию зарубежным машинам подобного класса.