Минпромторг указал на важность субсидирования региональных перевозок на Ил-114 Алиханов: необходимо разработать субсидирование региональных перевозок на Ил-114

Москва8 мая Вести.Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в интервью РИА Новости заявил о необходимости разработки эффективной экономической модели для субсидирования региональных авиаперевозок с использованием самолетов Ил-114-300.

По его словам, такая мера позволит обеспечить устойчивую эксплуатацию этих лайнеров российскими авиакомпаниями.

Алиханов подчеркнул, что мировая практика свидетельствует о необходимости государственной поддержки региональных авиамаршрутов.

Глава ведомства пояснил, что экономическая эффективность таких направлений часто оказывается под вопросом из-за небольшого пассажиропотока, несмотря на их важность для обеспечения транспортной связанности страны. В связи с этим министр считает, что Минпромторгу совместно с Министерством транспорта и Министерством финансов России следует сформировать модель, при которой федеральное субсидирование сделает эксплуатацию самолетов Ил-114-300 экономически целесообразной для авиаперевозчиков.

Алиханов утверждает, что проработка данного вопроса является ключевой для успешного внедрения отечественных региональных самолетов.

Ранее исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев рассказал в интервью информационной службе "Вести" о преимуществах турбовинтового самолета Ил-114-300, сравнив его с Як-40, который он заменит.