Москва4 июн Вести.Ил-114 – хороший самолет, что признают и пилоты, и специалисты по сертификации. Об этом в интервью Марии Кудрявцевой для ИС "Вести" рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он добавил, что Ил-114 сыграет важную роль на удаленных территориях Дальнего Востока и Казахстана.

В этом году мы рассчитываем на три самолета Ил-114. Дальше программа будет только расти. Этот самолет очень важен для наших удаленных территорий, для северных регионов, регионов Дальнего Востока и Казахстана. На самом деле это хороший самолет. Это отмечают пилоты, это отмечают авиакомпании, это отмечают наши специалисты по сертификации. Поэтому долгожданная премьера. Спасибо авиастроителям. Здесь у нас все хорошо заявил Никитин

Ранее Никитин заявил, что транспортные коридоры РФ доказали свою надежность в условиях геополитической напряженности в мире.