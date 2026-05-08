Москва8 мая Вести.Российский пассажирский самолет Ил-114-300 по своим летно-техническим характеристикам превосходит все зарубежные аналоги. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

В интервью РИА Новости министр отметил, что к соответствующим выводам ведомство пришло совместно с Росавиацией.

Глава Минпромторга уточнил, что это касается топливной эффективности, дальности полета, а также грузоподъемности самолета. По словам Алиханова, Ил-114-300 представляет собой хорошее и экономически эффективное воздушное судно.

Ил-114-300 – это региональный пассажирский турбовинтовой самолет. Он должен заменить на внутренних авиалиниях Ан-24, а также иностранные машины аналогичного класса – ATR72 и Bombardier Dash 8.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что в текущем году планируется завершить все испытательные полеты Ил-114 и получить сертификат. Он добавил, что это позволит начать серийное производство.